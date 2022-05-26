حوادث
السجن لرئيس جماعة بطنجة
توبع بجناية تكوين عصابة واختطاف أحد منافسيه على رئاسة جماعة بالعرائش قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، أخيرا، متابعة رئيس جماعة السواكن، التابعة ترابيا لدائرة واد المخازن بإقليم العرائش، في حالة اعتقال، وأمر بحبسه احتياطيا بالسجن المحلي بالمدينة، بعد أن أفضى التحقيق الابتدائي معه إلى الاشتباه في تورطه في جنايةأكمل القراءة »
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