الصباح الفني
”كناوة سول” وغينيا في “ربي لعفو”
أطلقت فرقة “كناوة سول”ومختار غينيا أحدث أعمالهما الغنائية بعنوان “ربي لعفو” من ألبوم الفرقة الأول، الذي يعتبر ثمرة تعاون فني بينها وبين شركة “يونيفرسال ميوزيك مينا”. وتم تسجيل الألبوم باستوديو “بلانيت الصويرة”، والذي يتضمن 12 أغنية ضمنها “ربي لعفو”، التي جاءت بإيقاعات موسيقى كناوة والموسيقى العالمية التقليدية مع لمسة منأكمل القراءة »
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