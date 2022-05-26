حوادث
الحبس لمعتدين على رئيس جماعة ببولمان
أدانت المحكمة الابتدائية بميسور، أخيرا، 3 أشخاص اتهموا بالهجوم على مقر جماعة إيموزار مرموشة ببولمان، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين شهر وشهرين حبسا نافذا، بعد شهر من اعتقالهم وإيداعهم السجن المحلي، بناء على شكاية من رئيسها وموظفين بها. وحكمت على المتهم الرئيسي المعتقل بالسجن المحلي، بشهرين حبسا نافذا لأجل تهمأكمل القراءة »
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