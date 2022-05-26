الرياضة
ثالث مباراة ودية للسريع أمام الجيش
يخوض سريع وادي زم ثالث مباراة ودية في سبعة أيام، ستجمعه بالجيش الملكي، اليوم (الخميس)، بالمركز الرياضي بالمعمورة، استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. ويعد سريع وادي زم من الفرق القليلة التي استفادت من خوض ثلاث مباريات ودية، في ظرف وجيز، بقرار من المدرب السويسري غوغليرمو أرينا، الذيأكمل القراءة »
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