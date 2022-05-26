fbpx
حوادث

اعتقال جانح حاول قتل والدته بـ “بوطة”

منذ 3 دقائق
خلاف بينهما جعله يعنفها وصراخها أفشل محاولة تصفيتها أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد تايمة التابع لسرية تارودانت، جانحا عشرينيا متورطا في ممارسة العنف ضد الأصول، بالاعتداء على والدته ومحاولة تصفيتها باستعمال قنينة غاز من الحجم الصغير. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الواقعة التي شهدهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة