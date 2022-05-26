حوادث
اعتقال جانح حاول قتل والدته بـ “بوطة”
خلاف بينهما جعله يعنفها وصراخها أفشل محاولة تصفيتها أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد تايمة التابع لسرية تارودانت، جانحا عشرينيا متورطا في ممارسة العنف ضد الأصول، بالاعتداء على والدته ومحاولة تصفيتها باستعمال قنينة غاز من الحجم الصغير. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الواقعة التي شهدهاأكمل القراءة »
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