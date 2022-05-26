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بلانات
سينما استطاع فيلم الخيال العلمي “Doctor Strange 2”، للنجم “بيندكت كامبرباتش” مواصلة تصدر قائمة أعلى الأفلام دخلا، في صالات السينما لهذا الأسبوع. وتمكن الفيلم، من تحقيق إيرادات بلغت 61 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه، مؤكدا بذلك هيمنة إنتاجات شركة “ديزني” على دور السينما العالمية عقب تداعيات جائحة كورونا.أكمل القراءة »
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