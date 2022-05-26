fbpx
منبر

بلانات

منذ 8 دقائق
سينما استطاع‭ ‬فيلم‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ “‬Doctor Strange 2‭”‬،‭ ‬للنجم‭ “‬بيندكت‭ ‬كامبرباتش‭” ‬مواصلة‭ ‬تصدر‭ ‬قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬الأفلام‭ ‬دخلا،‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬السينما‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وتمكن‭ ‬الفيلم،‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬61‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عرضه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بذلك‭ ‬هيمنة‭ ‬إنتاجات‭ ‬شركة‭ “‬ديزني‭” ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬العالمية‭ ‬عقب‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة