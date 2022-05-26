الرياضة
“القرش” يواجه شباب المحمدية اليوم
الفريق العبدي يلاقي وادي زم والجديدة يواجه أولمبيك آسفي شباب المحمدية في مباراة ودية، اليوم (الخميس)، بمركب لانوريا بالمحمدية. وأكدت إدارة الفريق العبدي أنه جرى الاتفاق بين مسؤولي الفريقين بهدف برمجة هذه المباراة الإعدادية لإبقاء اللاعبين في أجواء التباري بسبب توقيف المنافسات الرسمية. وقال مصدر مسؤول ل”الصباح” إن مدربي الفريقينأكمل القراءة »
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