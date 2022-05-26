الصباح الفني
هانس كوكلر في ضيافة المغرب
الفيلسوف الألماني سيحاضر في الرباط والقنيطرة وفاس يحل الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر ضيفا على المغرب، مطلع يونيو المقبل، إذ سيلقي عددا من المحاضرات بعدد من الفضاءات الجامعية. وسيزور كوكلر قسم الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث سيشارك في ندوة مهداة للراحل محمد سبيلا، أحد أصدقائه المغاربة، يوم فاتح يونيوأكمل القراءة »
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