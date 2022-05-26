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الصباح الفني

هانس‭ ‬كوكلر‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬المغرب

منذ 3 دقائق
هانس‭ ‬كوكلر‭    (‬خاص‭) ‬
الفيلسوف‭ ‬الألماني‭ ‬سيحاضر‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬والقنيطرة‭ ‬وفاس‭ ‬ يحل‭ ‬الفيلسوف‭ ‬النمساوي‭ ‬هانس‭ ‬كوكلر‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬المغرب،‭ ‬مطلع‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيلقي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الفضاءات‭ ‬الجامعية‭.‬ وسيزور‭ ‬كوكلر‭ ‬قسم‭ ‬الفلسفة‭ ‬بجامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬مهداة‭ ‬للراحل‭ ‬محمد‭ ‬سبيلا،‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬المغاربة،‭ ‬يوم‭ ‬فاتح‭ ‬يونيو‭أكمل القراءة »


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