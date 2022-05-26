الرياضة
جنوب إفريقيا حاضرة بـ “الشان”
قرعة التصفيات بعد غد بالقاهرة قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» سحب عملية قرعة تصفيات بطولة كأس إفريقيا للمحليين، بعد غد (السبت)، في القاهرة، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا. وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للمحليين في الفترة الممتدة ما بين ثامن و31 يناير 2023، بمشاركة 18 منتخبا، بدل 16، كما كانأكمل القراءة »
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