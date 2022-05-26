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الرياضة

بنكرير يحجز على حافلة آسفي

منذ 24 دقيقة
ستباع في المزاد العلني بثمن افتتاحي حدد في 200 ألف درهم عاد موضوع بيع حافلة أولمبيك آسفي ليطفو على السطح من جديد، بعدما توصل رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي بتقرير من خبير تم تعيينه في وقت سابق لمعاينة الحافلة، وتحديد ثمن بيعها. وجاء في تقرير الخبرة التقنية أن الحافلة المشار إليهاأكمل القراءة »


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منذ 24 دقيقة


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