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أصالة في حفل بجدة تحيى النجمة أصالة، حفلا غنائيا يوم 26 ماي الجاري، في جدة، ومن المنتظر أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. وطرحت أصالة أغنية جديدة بعنوان “تقول تبغاني»، التي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام»، وعلقتأكمل القراءة »
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