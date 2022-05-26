الرياضة
استنفار بفاس بسبب مباراة الكأس
«الماص» طبع 20 ألف تذكرة واستعاد مدربيه ولاعبيه بعد برمجة المواجهة في آخر لحظة طبع المغرب الفاسي 20 ألف تذكرة لمباراة بعد غد (السبت)، بالمركب الرياضي بفاس أمام يوسفية برشيد، لحساب دور الربع من منافسات كأس العرش، رغم إبلاغه في آخر لحظة ببرمجة المواجهة. وحدد مكتب المغرب الفاسي أثمنة التذاكر في 30أكمل القراءة »
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