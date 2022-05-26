الصباح الفني
”جايلان” تطلق “وي وي”
عادت المغنية خولة مجاهد، المعروفة فنيا باسم “جايلان”، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنون “وي وي”. وطرحت “جايلان” أغنيتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، واختارت أن تكون رومانسية وعاطفية بإيقاعات شبابية مختلفة عن الأغاني التي اشتهرت بها. وحاولت “جايلان” من خلال أغنيتها الجديدة، تجسيد كلأكمل القراءة »
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