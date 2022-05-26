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الصباح الفني

‭”‬جايلان‭” ‬تطلق‭ “‬وي‭ ‬وي‭”‬

منذ 3 دقائق
جايلان‭ (‬خاص‭)‬
عادت‭ ‬المغنية‭ ‬خولة‭ ‬مجاهد،‭ ‬المعروفة‭ ‬فنيا‭ ‬باسم‭ “‬جايلان‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬تحمل‭ ‬عنون‭ “‬وي‭ ‬وي‭”.‬ وطرحت‭ “‬جايلان‭” ‬أغنيتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‮ ‬واختارت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رومانسية‭ ‬وعاطفية‭ ‬بإيقاعات‭ ‬شبابية‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بها‭.‬ وحاولت‭ “‬جايلان‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬تجسيد‭ ‬كل‭أكمل القراءة »


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