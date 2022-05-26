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أســــــرة

4 خطوات لتجاوز خوف الطفل من الغرباء

منذ 6 دقائق
في كثير من الأحيان يشعر بعض الأطفال بالخوف من الغرباء فيبدؤون في البكاء أو يتوقفون عن الكلام. ويمكن اتباع أربع خطوات لمساعدتهم على تجاوز ذلك، أولاها عدم تجاهل خوفه من الغرباء، لأن ذلك من الممكن أن يجعل الوضع أكثر سوءا. وثانيها اعتبار المكان المثالي للقاء الغرباء بالنسبة إلى الطفل هوأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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