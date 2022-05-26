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خيي في ملتقى سينما المجتمع
اختارت جمعية الشروق للثقافة والتنمية أن تحمل النسخة السادسة من ملتقى سينما المجتمع ببئر مزوي بخريبكة، اسم دورة الممثلة المقتدرة سعاد خيي. وستحمل الدورة المقبلة، المنظمة من عاشر يونيو المقبل إلى ثاني عشر منه، شعار “المرأة في السينما المغربية…الواقع والآفاق”، كما ستعرف حضور المهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي السينمائيأكمل القراءة »
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