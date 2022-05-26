الرياضة
عبوب يعود إلى السوالم
عاد المدرب زكرياء عبوب، للإشراف على تداريب شباب السوالم، خلال الحصة التي أقيمت، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب تيسيما بالبيضاء، استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. وقاد عبوب تداريب شباب السوالم، بعد غيابه عنها لمدة عشرة أيام، وتحديدا منذ الهزيمة الأخيرة أمام الفتح الرياضي، بهدف لصفر، لحساب الدورة 24أكمل القراءة »
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