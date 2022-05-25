أســــــرة
”إيتيكيت” التعامل في الفضاء الافتراضي
أصبح العالم الافتراضي جزءا أساسيا من الحياة اليومية، الأمر الذي يتطلب التعامل من خلاله التقيد بمجموعة من قواعد “الإيتيكيت” حسب المختصين في المجال، سيما أنه في بعض الأحيان يحدث سوء تفاهم وأزمات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت” أن مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة عن تكوين الآخرينأكمل القراءة »
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