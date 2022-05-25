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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الافتراضي

منذ 8 دقائق
ينبغي‭ ‬التعامل‭ ‬بذكاء‭ ‬واحترام‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
أصبح‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬التعامل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التقيد‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬حسب‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يحدث‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬وأزمات‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬ ويؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬الآخرين‭أكمل القراءة »


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