الرياضة
عطلة قصيرة للاعبي خريبكة
منح عبد الصمد وراد مدرب أولمبيك خريبكة، عطلة قصيرة للاعبيه، قبل العودة لاستئناف حصص التدريب، استعدادا للمباريات الست المتبقية من بطولة القسم الأول. وتعود عناصر أولمبيك خريبكة إلى التداريب، اليوم (الأربعاء)، بإقامة أول حصة بملعب عادل بخريبكة، بعد استفادتها من يومي راحة، انطلقت مباشرة بعد الهزيمة أمام الوداد الرياضي، بهدفأكمل القراءة »
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