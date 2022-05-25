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كفوري في حفل بقطر يحيي النجم اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا في قطر، يوم 26 ماي الجاري، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية. وكانت آخر أعمال وائل كفوري أغنية “البنت القوية”، على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتي تمأكمل القراءة »
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