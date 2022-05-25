وطنية
20 مليارا تفجر البرلمان
«بلوكاج» قانون والمعارضة ترفض تقديم تعديلات والوزير يهاجمها فجرت عملية توزيع 20 مليارا سنويا، على بعض المبدعين والفنانين المغاربة من صندوق المكتب المغربي لحقوق المؤلف، جلسة مجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إذ انقلب فجأة جدول الأعمال رأسا على عقب، ليدخل الجميع في “نوبة” كيل الاتهامات بالفساد وحماية المفسدين. أكمل القراءة »
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