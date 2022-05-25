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وطنية

20‭ ‬مليارا‭ ‬تفجر‭ ‬البرلمان

منذ 5 دقائق
‭ ‬ برلمانية‭ ‬اتهمت‭ ‬المعارضة‭ ‬بعرقلة‭ ‬التشريع‭    (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
‮«‬بلوكاج‮»‬‭ ‬قانون‭ ‬والمعارضة‭ ‬ترفض‭ ‬تقديم‭ ‬تعديلات‭ ‬والوزير‭ ‬يهاجمها فجرت‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬20‭ ‬مليارا‭ ‬سنويا،‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المبدعين‭ ‬والفنانين‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬المكتب‭ ‬المغربي‭ ‬لحقوق‭ ‬المؤلف،‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬انقلب‭ ‬فجأة‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬ليدخل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ “‬نوبة‭” ‬كيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالفساد‭ ‬وحماية‭ ‬المفسدين‭.‬ ‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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