حوادث
تخفيض عقوبة خليفة بوفكران
قضت محكمة الاستئناف بمكناس، زوال الخميس الماضي، بعد جلسة ماراثونية، تخفيض العقوبة الحبسية من 5 سنوات سجنا إلى سنة حبسا نافذا في حق كل من خليفة باشا بوفكران وعون سلطة، كما راجعت عقوبة عنصرين من القوات المساعدة، من سنة ونصف سنة حبسا نافذا، إلى سنة حبسا نافذا، مع تبرئة جميعأكمل القراءة »
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