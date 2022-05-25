راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< إضراب خاض المساعدون الإداريون بوزارة التربية الوطنية، أمس (الثلاثاء)، وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط. وقالت تنسيقية المساعدين الإداريين، إن احتجاجها الجديد يأتي ضد ما وصفته بالإقصاء والتهميش الذي لحق المسار الإداري والمالي لهذه الفئة، التي تنتمي إلى فئات الأطر المشتركة بين الوزارات. ي.س < باك تجري اختبارات الدورة العاديةأكمل القراءة »
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