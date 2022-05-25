الرياضة
المحلي يتأهل إلى “الشان”
«كاف» أعفته من خوض التصفيات ورفعت عدد المنتخبات إلى 18 حجز المنتخب الوطني المحلي بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقرر إجراؤها بالجزائر مطلع السنة المقبلة، بعد أن أجرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تغييرات في خريطة الدول المؤهلة إلى النهائيات. وعلمت «الصباح»، أن «كاف» قررت رسميا تأهل المنتخبأكمل القراءة »
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