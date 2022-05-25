الرياضة
التكناوتي ينافس على أفضل حارس بالعصبة
وفد من «فيفا» يحضر مباراة الوداد والأهلي ينافس أحمد رضى التكناوتي، حارس الوداد الرياضي، على لقب أفضل حارس مرمى في النسخة الحالية لعصبة الأبطال الإفريقية. وذكر موقع للإحصائيات أن المباراة النهائية لعصبة الأبطال، التي تجمع الاثنين المقبل، الوداد بالأهلي المصري، ستشكل مناسبة للحسم في الفائز بهذه الجائزة، بعد أن انحصرأكمل القراءة »
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