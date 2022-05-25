fbpx
الرياضة

التكناوتي ينافس على أفضل حارس بالعصبة

منذ 10 دقائق
وفد من «فيفا» يحضر مباراة الوداد والأهلي ينافس أحمد رضى التكناوتي، حارس الوداد الرياضي، على لقب أفضل حارس مرمى في النسخة الحالية لعصبة الأبطال الإفريقية. وذكر موقع للإحصائيات أن المباراة النهائية لعصبة الأبطال، التي تجمع الاثنين المقبل، الوداد بالأهلي المصري، ستشكل مناسبة للحسم في الفائز بهذه الجائزة، بعد أن انحصرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة