الرياضة
المترجي حاضر أمام الأهلي
تخوفات من غياب العملود والكشوفات مطمئنة للداودي سيكون زهير المترجي، مهاجم الوداد، حاضرا أمام الأهلي المصري، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الاثنين المقبل. وذكر مصدر مطلع أن المترجي تفاعل بشكل كبير مع العلاج، وبات جاهزا للمشاركة في النهائي، وكان بإمكانه المشاركة في مباراة أولمبيك خريبكة الأحد الماضي، لحساب مؤجل الدورةأكمل القراءة »
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