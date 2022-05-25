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حوادث

حملات الدرك تطيح بقتلة

منذ دقيقتين
سقوط العشرات من الجانحين بسلا في قضايا مختلفة ضمنهم بارون مخدرات تشن مصالح الدرك الملكي بالمراكز الترابية التابعة لسرية سلا، حملات أمنية تطهيرية مشتركة وصفت بـ”الواسعة” و”غير المسبوقة”، أسفرت عن إيقاف العديد من المتورطين في قضايا جنحية و جنائية مختلفة، من ضمنهم أربعة أشخاص متورطين في قتل نديمهم، إضافة إلىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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