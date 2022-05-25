حوادث
اعتصام كتاب الضبط ببركان
اعتصم كتاب الضبط ببهو المحكمة الابتدائية ببركان صباح أول أمس (الاثنين)، تنديدا بما أسموه السلوك اللاأخلاقي الذي طال موظفين من قبل المرتفقين، بعد أن خاضوا في اليوم نفسه وقفة احتجاجية بالمحكمة نفسها في إطار البرنامج الاحتجاجي، الذي تم تسطيره للرد على واقعة الاعتداء. القرار اتخذه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدلأكمل القراءة »
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