الرياضة
أندية القسم الثاني تختار ممثليها في جمع الجامعة
حسمت أندية القسم الثاني في ممثليها الثمانية، في الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد عملية التصويت، أول أمس (الاثنين). وعلمت “الصباح”، أن الانتخابات أسفرت عن ثمانية ممثلين لأندية القسم الوطني في الجمع العام لجامعة الكرة، المقرر إجراؤه في 24 يونيو المقبل، ويتعلق الأمر بالعياشي الحناوي، الكاتب العامأكمل القراءة »
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