fbpx
الرياضة

أندية القسم الثاني تختار ممثليها في جمع الجامعة

منذ 6 دقائق
حسمت أندية القسم الثاني في ممثليها الثمانية، في الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد عملية التصويت، أول أمس (الاثنين). وعلمت “الصباح”، أن الانتخابات أسفرت عن ثمانية ممثلين لأندية القسم الوطني في الجمع العام لجامعة الكرة، المقرر إجراؤه في 24 يونيو المقبل، ويتعلق الأمر بالعياشي الحناوي، الكاتب العامأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة