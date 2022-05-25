وطنية
لشكر ينتظر التعديل الحكومي
مهندسو التعديل يريدون منح نفس جديد لحكومة أخنوش وإسكات الأصوات المشككة ينتظر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي أبعد كل منافسيه من الحزب، وضمن لنفسه ولاية ثالثة، سابقة في تاريخ الحزب بفارغ الصبر، تعديلا حكوميا من أجل المشاركة في حكومة “الصديق” عزيز أخنوش. وتروج في الكواليس، أن لشكر تلقىأكمل القراءة »
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