fbpx
وطنية

لشكر‭ ‬ينتظر‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي

منذ 14 دقيقة
مهندسو‭ ‬التعديل‭ ‬يريدون‭ ‬منح‭ ‬نفس‭ ‬جديد‭ ‬لحكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬وإسكات‭ ‬الأصوات‭ ‬المشككة ينتظر‭ ‬ادريس‭ ‬لشكر،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬الذي‭ ‬أبعد‭ ‬كل‭ ‬منافسيه‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬وضمن‭ ‬لنفسه‭ ‬ولاية‭ ‬ثالثة،‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحزب‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬تعديلا‭ ‬حكوميا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ “‬الصديق‭” ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭.‬ وتروج‭ ‬في‭ ‬الكواليس،‭ ‬أن‭ ‬لشكر‭ ‬تلقى‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة