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الرياضة

سواريز مطلوب بقوة

منذ 4 دقائق
ذكرت الصحافة الإسبانية، أن الأوروغواياني لويس سواريز، لن يبقى عاطلا طويلا، بعد إعلان رحيله عن أتلتيكو مدريد، بعدما توصل بثلاثة عروض مهمة، أولها من أستون فيلا الإنجليزي، ثم إشبيلية وإنتر ميلان. وأوضحت الصحافة الإسبانية أن سواريز يفاضل بين إسبانيا وإنجلترا، إذ سيدرس العروض المقدمة له قبل اتخاذ قراره النهائي. ورغمأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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