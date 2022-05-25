الرياضة
جينيسيو أفضل مدرب في فرنسا
نال برونو جينيسيو لقب أفضل مدرب في الدوري الفرنسي، بعد تحقيقه نتائج جيدة رفقة رين الفرنسي. وتفوق الفرنسي جينيسيو البالغ من العمر 55 سنة، على ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، وأونطوان كومبواري مدرب نانت، بعدما ساهم في تحقيق رين للرتبة الرابعة، برصيد 65 نقطة، بعدما فاز في 20 مباراةأكمل القراءة »
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