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الرياضة

إنفانتينو: نتوقع 5 ملايير متابع للمونديال

منذ 6 دقائق
قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إنه يتوقع أن يتجاوز عدد متابعي كأس العالم المقبلة بقطر، خمسة ملايير شخص. وأوضح انفانتينو في كلمة خلال انعقاد حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع “دافوس” السويسري، أول أمس (الاثنين)، أن أربعة ملايير شاهدت مونديال روسيا 2018، مقابل مليارأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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