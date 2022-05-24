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أســــــرة

2000 تجربة

منذ 8 دقائق
منحت مجموعة من الكلاب التي تعيش في منتصف العمر، دواء يسمى “رابامايسين”، وكانت النتائج إيجابية، إذ تحسنت وظائف القلب بشكل أعلى بكثير مما هو معتاد لمن هم في أعمارهم. وعلى البشر، أظهرت الدراسات السريرية الأولية أن كبار السن الذين أعطوا هذا الدواء، كانت لديهم استجابة مناعية قوية، وكانت إصابتهم بالإنفلونزاأكمل القراءة »


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