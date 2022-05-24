fbpx
اذاعة وتلفزيون

نزهة الملحون بسلا

منذ 5 دقائق
تحتضن سلا من ثاني يونيو المقبل إلى غاية خامس منه النسخة الثامنة للأيام الوطنية لنزهة الملحون، المنظمة من قبل جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون. وستحمل الدورة المقبلة، التي تحمل اسم شيخ الملحون الباحث عبد الرحمان الملحوني شعار “فن الملحون تراث شعبي مغربي أصيل”. وتأتي هذه الدورةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة