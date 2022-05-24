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نزهة الملحون بسلا
تحتضن سلا من ثاني يونيو المقبل إلى غاية خامس منه النسخة الثامنة للأيام الوطنية لنزهة الملحون، المنظمة من قبل جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون. وستحمل الدورة المقبلة، التي تحمل اسم شيخ الملحون الباحث عبد الرحمان الملحوني شعار “فن الملحون تراث شعبي مغربي أصيل”. وتأتي هذه الدورةأكمل القراءة »
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