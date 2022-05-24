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حوادث

20‭ ‬سنة‭ ‬لقاتل‭ ‬خالته‭ ‬بمكناس

منذ 7 دقائق
قضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بمكناس،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬متهم‭ ‬بجناية‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬واستهلاك‭ ‬المخدرات،‭ ‬ومعاقبته‭ ‬ب20‭ ‬سنة‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا‭ ‬مع‭ ‬تحميله‭ ‬الصائر‭ ‬والإجبار‭ ‬في‭ ‬الأدنى‭.‬ وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة،‭ ‬حين‭ ‬أخبر‭ ‬المسمى‭ (‬و‭.‬م‭) ‬رجال‭ ‬درك‭ ‬بوفكران‭ ‬ضواحي‭ ‬مكناس‭ ‬بتعرض‭ ‬أخته‭ (‬ح‭.‬و‭) ‬لعدة‭ ‬طعنات‭ ‬قاتلة‭ ‬بالسكين‭ ‬من‭ ‬قبل‭أكمل القراءة »


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