حوادث
20 سنة لقاتل خالته بمكناس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة متهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار واستهلاك المخدرات، ومعاقبته ب20 سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل الواقعة، حين أخبر المسمى (و.م) رجال درك بوفكران ضواحي مكناس بتعرض أخته (ح.و) لعدة طعنات قاتلة بالسكين من قبلأكمل القراءة »
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