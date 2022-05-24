الصباح الفني
قالوا
شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “الأسهم النارية والشعارات لا تشبع طفلا جائعا”. عيسى قال الإعلامي إبراهيم عيسى في “تويتر”: “ليس الإرهاب وحده الذي يكره المثقفين”. تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينة على “انستغرام” جاء فيها “الزمن كفيل بأن يكشف كل شيء”.
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