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شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬الأسهم‭ ‬النارية‭ ‬والشعارات‭ ‬لا‭ ‬تشبع‭ ‬طفلا‭ ‬جائعا‭”. ‬ عيسى قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬‏ليس‭ ‬الإرهاب‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬يكره‭ ‬المثقفين‭”.‬ تاج‭ ‬الدين كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ساندية‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الزمن‭ ‬كفيل‭ ‬بأن‭ ‬يكشف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭”.‬