وطنية
لهيب المحروقات يستنفر نقابات النقل
هددت النقابات الوطنية للنقل الطرقي بخوض إضراب وطني والتوقف عن العمل، إذا لم تتدخل الحكومة من أجل وقف لهيب أسعار المحروقات، التي بلغت مستوى قياسيا يقترب من 15 درهما. ودعت النقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى تسقيفأكمل القراءة »
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