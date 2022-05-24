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حوادث

إيداع‭ ‬راق‭ ‬سجن‭ ‬سطات

منذ 7 دقائق
الراقي‭ ‬اختلى‭ ‬بالضحية‭ ‬بحجة‭ ‬طرد‭ ‬الجن‭  (‬أرشيف‭)‬
وضع‭ ‬للضحية‭ ‬منوما‭ ‬خلال‭ ‬حصص‭ ‬العلاج‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬حملها أمر‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬باستئنافية‭ ‬سطات،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بإيداع‭ ‬راق‭ ‬السجن‭ ‬الفلاحي‭ ‬علي‭ ‬مومن،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬استنطاقه‭ ‬تفصيليا‭ ‬في‭ ‬جلسة21‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬ والتمس‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬باستئنافية‭ ‬سطات‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬مباشرة‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بخصوص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬التي‭أكمل القراءة »


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