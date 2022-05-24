حوادث
إيداع راق سجن سطات
وضع للضحية منوما خلال حصص العلاج وتسبب في حملها أمر قاضي التحقيق باستئنافية سطات، نهاية الأسبوع، بإيداع راق السجن الفلاحي علي مومن، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا في جلسة21 يونيو المقبل. والتمس الوكيل العام للملك باستئنافية سطات من قاضي التحقيق مباشرة التحقيق مع المتهم بخصوص عدد من التهم التيأكمل القراءة »
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