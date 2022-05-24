حوادث
تأجيل ملف رئيس بلدية أجدير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، تأجيل النظر في ملف رئيس بلدية أجدير ومن معه، إلى غاية السادس من يونيو المقبل، في انتظار استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق متهمين يوجدون في حالة فرار من العدالة، وإمهال دفاع المطالب بالحق المدني. وأحال قاضي التحقيق الملف ومستنداته على غرفةأكمل القراءة »
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