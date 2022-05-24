وطنية
رفاق منيب ينسحبون من مؤتمر التعليم
العسري: قرارنا احتجاج على تقزيم الحزب والراقي يأسف للانسحاب أعلن رفاق نبيلة منيب، الأعضاء في المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم، صباح أول أمس (الأحد) انسحابهم من المؤتمر. وأفادت مصادر “الصباح” من داخل المؤتمر المنعقد ببوزنيقة، أن قرار الانسحاب من المؤتمر، جاء احتجاجا على أسماه رفاق جمال العسري، عضو المكتبأكمل القراءة »
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