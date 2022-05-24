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وطنية

رفاق‭ ‬منيب‭ ‬ينسحبون‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬التعليم

منذ 4 دقائق
العسري‭: ‬قرارنا‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬تقزيم‭ ‬الحزب‭ ‬والراقي‭ ‬يأسف‭ ‬للانسحاب‭ ‬ أعلن‭ ‬رفاق‭ ‬نبيلة‭ ‬منيب،‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العاشر‭ ‬للنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم،‭ ‬صباح‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬انسحابهم‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المؤتمر‭ ‬المنعقد‭ ‬ببوزنيقة،‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المؤتمر،‭ ‬جاء‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬أسماه‭ ‬رفاق‭ ‬جمال‭ ‬العسري،‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭أكمل القراءة »


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