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الرياضة

نزول جماعي بالكوكب

منذ 6 دقائق
شمل الفريق الأول والقاعة والإناث والجمهور يخرج للشارع نزل الكوكب المراكشي لكرة القدم إلى الهواة، بعد هزيمته أمام ضيفه جمعية سلا بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة قبل الأخيرة من بطولة القسم الثاني. ودفع الكوكب ثمن سوء التسيير الذي طبع مسار الفريق فيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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