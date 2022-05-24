الرياضة
بني ملال يحقق تعادل الخلاص
تنفس رجاء بني ملال الصعداء، بتحقيقه التعادل أمام أولمبيك الدشيرة ضمن الدورة 29 من بطولة القسم الوطني الثاني، أول أمس (الأحد)، وحسم البقاء رسميا في القسم الثاني، علما أنه كان ينافس على الصعود إلى غاية الدورة 23. وجرت المباراة أمام جمهور قليل، وشهدت إصابة محمد كبان حارس مرمى رجاء بنيأكمل القراءة »
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