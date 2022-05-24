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منذ 7 دقائق
< ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل في اليوم الواحد، إذ أنه عندما يكون الجلد جافا فهناك احتمال أكبر لتكون التجاعيد، فالماء الموجود في الجسم يؤثر على رطوبة الجلد. < الأسماك هو مصدر جيد للبروتينات المهمة لأنسجة الجسم، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل الأوميغاأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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