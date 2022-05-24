أســــــرة
لمعلوماتك
< ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل في اليوم الواحد، إذ أنه عندما يكون الجلد جافا فهناك احتمال أكبر لتكون التجاعيد، فالماء الموجود في الجسم يؤثر على رطوبة الجلد. < الأسماك هو مصدر جيد للبروتينات المهمة لأنسجة الجسم، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل الأوميغاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا