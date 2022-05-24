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الرياضة

الوداد يوسع الفارق

منذ 7 دقائق
أظهر شخصية البطل وفاز على خريبكة بأقل مجهود أظهر الوداد الرياضي شخصية البطل، وهو يفوز أول أمس (الأحد)، على أولمبيك خريبكة، بهدف لصفر، من توقيع الكونغولي تسومو، في الدقيقة 54، من المباراة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس، لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة. ورغم الغيابات واستماتة المنافس، نجح فريق المدربأكمل القراءة »


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