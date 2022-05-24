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أسواق

الأسعار‭ ‬تحرق‭ ‬جيوب‭ ‬المغاربة

منذ 4 دقائق
زيادات‭ ‬في‭ ‬المحروقات‭ ‬بـ‭ ‬13‭.‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و‭ ‬12‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والحسيمة‭ ‬أكثر‭ ‬المدن‭ ‬تضررا تواصل‭ ‬الأسعار‭ ‬منحاها‭ ‬التصاعدي‭ ‬وامتد‭ ‬لهيبها‭ ‬إلى‭ ‬جيوب‭ ‬المغاربة،‭ ‬خلال‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬في‭ ‬بحثها‭ ‬الشهري‭ ‬حول‭ ‬الرقم‭ ‬الاستدلالي‭ ‬للأثمان‭ ‬عند‭ ‬الاستهلاك‭. ‬وأشارت‭ ‬المندوبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للأسعار‭أكمل القراءة »


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