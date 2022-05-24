أسواق
الأسعار تحرق جيوب المغاربة
زيادات في المحروقات بـ 13.2 في المائة و 12.3 في المواد الغذائية والحسيمة أكثر المدن تضررا تواصل الأسعار منحاها التصاعدي وامتد لهيبها إلى جيوب المغاربة، خلال أبريل الماضي، حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الشهري حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك. وأشارت المندوبية إلى أن المستوى العام للأسعارأكمل القراءة »
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