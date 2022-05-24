أسواق
شراكة بين “ماستر “كارد” و”أوباي
أعلنت “ماستر كارد” و”أوباي”، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، عبارة عن تعاون إستراتيجي لدفع الشمول المالي والازدهار الاقتصادي إلى الأمام، من خلال فتح باب التجارة الرقمية على مصراعيه أمام ملايين الناس في جميع أنحاء شرق أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. وتمكن هذهأكمل القراءة »
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