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أسواق

شراكة‭ ‬بين‭ “‬ماستر‭ “‬كارد‭” ‬و‭”‬أوباي

منذ 6 دقائق
أعلنت‭ “‬ماستر‭ ‬كارد‭” ‬و‭”‬أوباي‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬بينهما،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تعاون‭ ‬إستراتيجي‭ ‬لدفع‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬أمام‭ ‬ملايين‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬شرق‭ ‬أوربا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭ ‬منه‭.‬ وتمكن‭ ‬هذه‭أكمل القراءة »


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