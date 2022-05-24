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الرياضة

تعادل يفصل “الواف” عن حسم البقاء

منذ 11 دقيقة
شكيليط: الفوز على تواركة أبقى على آمالنا حقق الوداد الفاسي فوزا مهما على اتحاد تواركة، الصاعد للقسم الاحترافي الأول رفقة المغرب التطواني، بثلاثة أهداف لصفر أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة قبل الاخيرة بملعب الحسن الثاني بفاس، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني عشر. وسيطر “الواف” على اطوار الشوط الأول،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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