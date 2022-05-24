أســــــرة
طبيعة الحشوة
ليست جميع العمليات والحصص التي يقدمها طب التجميل، تكون لها نتائج مرضية، خاصة أن طبيعة الجلد تختلف من شخص لآخر، ما يتطلب تشخيصا دقيقا جدا، خاصة أن الطب يوفر مجموعة واسعة من الحشوات، المستخدمة لمعالجة التجاعيد، ولا يمكن أن يقرره إلا الطبيب المعالج على أساس فحص مفصل، تبعا للمعايير الحاسمة،أكمل القراءة »
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