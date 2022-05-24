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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
ياباني‭ ‬تلقى‭ ‬مساعدة‭ ‬حكومية‭ ‬خطأ أوققت‭ ‬السلطات‭ ‬اليابانية،‭ ‬رجلا‭ ‬تلقى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بجائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬قام‭ ‬بصرف‭ ‬الأموال‭.‬‮ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬تسترجع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬صرفها‭ ‬في‭ ‬مراهنات‭ ‬أجراها‭ ‬عبر‭أكمل القراءة »


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