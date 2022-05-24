الصباح الفني
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ياباني تلقى مساعدة حكومية خطأ أوققت السلطات اليابانية، رجلا تلقى عن طريق الخطأ 360 ألف دولار في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة كورونا، بعدما قال إنه قام بصرف الأموال. وكان من الصعب على السلطات المحلية أن تسترجع الأموال من الشاب البالغ 24 عاما، بعد أن قال إنه صرفها في مراهنات أجراها عبرأكمل القراءة »
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