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الرياضة

7عصب تكشف ممثليها بالقسم الثاني هواة

منذ 6 دقائق
حسمت سبع عصب جهوية بشكل رسمي في أسماء الفرق الصاعدة منها إلى القسم الثاني هواة. وتمكن فريق انبعاث وفاء سيدي مومن من حجز بطاقة الصعود إلى الهواة ممثلا لعصبة الدار البيضاء الكبرى، وقبله صعد اتحاد ابن أحمد من عصبة الشاوية دكالة، وفاز هلال الناظور ببطولة العصبة الجهوية للشرق ليحجز بذلكأكمل القراءة »


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